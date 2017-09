INE quitará “corsés” a debates presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió quitar los "corsés" a las reglas para la organización de los debates presidenciales del año próximo, para romper con el esquema de encuentros acartonados y hacerlos más dinámicos.



El Consejo General aprobó modificaciones al Reglamento de Elecciones, particularmente en lo relacionado con la organización de los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República.



Tras cuestionamientos de los partidos por la propuesta para eliminar el concepto de “trato igualitario” del artículo 304 del reglamento, el Consejo General determinó mantener el término en un agregado para garantizar la certeza, pero puntualizó que también se mantendrá la flexibilización de los esquemas de los debates.



El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que el Reglamento de Elecciones ha generado corsés que han derivado en el acartonamiento de los debates presidenciables, por lo que el objetivo ahora es generar ejercicios que realmente aporten información a los electores.

“Lo que se pretende es eliminar de las normas que este propio instituto se ha dado y al sistema nacional de elecciones los "corsés" que hasta ahora han traído como consecuencia en el ámbito federal y local ejercicios muy acartonados, debates poco atractivos, no para la audiencia, porque no se trata de convertir a la política y a los políticos en un show, poco atractivos para los propios electores”, expresó.



De acuerdo con las modificaciones al reglamento, desde el inicio del proceso electoral federal, el próximo viernes, comenzará a revisarse la organización de los debates a través de una comisión temporal en la que participarán un máximo de cinco consejeros electorales.



“La Comisión Temporal aprobará un plan de trabajo donde se especifique, por lo menos, el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos y la ruta para el desarrollo de los debates”, se establece en el artículo 307.



Córdova apuntó que en esta comisión participarán las representaciones de los partidos para contribuir a fijar las reglas operativas y técnicas de los debates, pero eso no significa que vayan a cuidar a sus candidatos, sino que como esta tarea se hará de manera previa a la designación de candidatos, entonces realmente se privilegiará un esquema que proporcione información a la ciudadanía.



El consejero Jaime Rivera señaló que incluso se considera que los debates tengan “un moderador imparcial” que no se dedique a ser cronómetros o señaladores de turno: “Un moderador activo, razonable, que refleje mejor lo que se está debatiendo en la mesa y el interés de los ciudadanos”, manifestó.