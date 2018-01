INE pide pruebas a Ferriz sobre su denuncia; el aspirante acusa persecución

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al aspirante independiente a la Presidencia, Pedro Ferriz de Con, que aporte más elementos de prueba a su denuncia sobre la venta y uso ilegal de los datos del padrón electoral.



Al respecto, el comunicador reprochó la tibieza con la que actúan los consejeros electorales “para investigar lo que ya todo mundo sabe” sobre las presuntas irregularidades en la obtención de firmas por parte de otros aspirantes, como Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, a quienes acusa de registrar firmas de apoyo de manera ilegal.



Aseveró que en lugar de eso, la autoridad electoral optó por emprender una persecución en su contra, pues le notificó que revisará todos los registros de los ciudadanos que le han otorgado sus apoyos, para revisar si existen imágenes de credenciales de elector con fotografías editadas, información superpuesta o documentación apócrifa.



Dijo que a través de un oficio fue notificado por el INE, el cual, criticó, no respondió a su solicitud de investigar entre su propio personal si la fuga de datos provino de las oficinas del propio órgano electoral.



Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que ya se dio trámite a la denuncia presentada por Ferriz de Con, por lo que le solicitaron que aporte más pruebas, pero aseguró que no se trata de una persecución en contra del aspirante independiente.



“Los únicos elementos de prueba fueron sus dichos y cuatro fotocopias de credencial, nosotros hemos requerido que nos diga, por cierto, si ha conocido o ha presentado alguna otra denuncia porque estamos ante otro delito.



“Los hechos que él denuncia presuntamente ocurrieron a finales de diciembre. Por cierto, llama la atención que si conocía este hecho irregular, haya presentado la queja ante el INE hasta que se supo que el INE hizo público que había encontrado estas irregularidades en algunos casos”, manifestó.



En una entrevista radiofónica, Córdova subrayó que todos los procedimientos que sigue la autoridad electoral son para dar certeza a los comicios, por lo que remarcó que no se trata de una persecución en contra de Ferriz de Con.