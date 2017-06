INE pide no especular ante informe sobre PREP en comicios locales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) considera concretar el informe sobre los "comportamientos atípicos" que registraron los conteos rápidos y los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de los pasados comicios locales esta misma semana, para definir con pruebas si hubo irregularidades y evitar más especulaciones.



El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que tendrán que hacer un "corte de caja" y revisar los datos y pruebas que presenten los partidos políticos; sin embargo, estimó que en primera instancia se puede considerar que el balance de la jornada electoral del 4 de junio es positivo.



"Para el INE, estas elecciones fueron la última prueba del ácido del sistema electoral de cara al proceso electoral de 2018 y tenemos que hacer un corte de caja de lo que funcionó bien, que es mucho", afirmó.

Tras moderar la conferencia "Breve historia del futuro de las elecciones", que dictó el catedrático australiano John Keane, mencionó, por ejemplo, que en los comicios del 4 de junio se pudo dar un paso más en la implementación del PREP Casilla que se utilizará en las elecciones del año próximo.



"Esta fue una buena elección, por ejemplo, en la que probamos el PREP Casilla y vamos a 2018 con el PREP Casilla, es decir, es un paso más en las elecciones de 2018", destacó.



Córdova indicó que es fundamental revisar la información que presenten los partidos respecto a lo que consideran como las irregularidades en los procesos electorales en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, para llegar a conclusiones basadas en el análisis de las pruebas y no caer en especulaciones.



"Hay que analizar, porque de otra manera nosotros estaríamos contribuyendo a la especulación cuál fue el origen de este comportamiento atípico del PREP (...). Algo ocurrió, pero como no queremos especular, en lo que estamos trabajando es explicar qué ocurrió, porque no ayuda en nada en este contexto ni las suposiciones ni las subjetividades, hay que poner datos duros, eso es en lo que estamos trabajando", puntualizó.