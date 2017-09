INE pide a partidos revisar consultas populares

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a las representaciones de los partidos revisar la figura de las consultas populares para que además de maximizar los derechos de los ciudadanos se puedan racionalizar los recursos.



El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó la experiencia del órgano electoral para atender las consultas, como sucedió de cara a los comicios de 2015.



Sin embargo, recordó que entonces desplegaron recursos humanos y financieros que alcanzaron los 30 millones de pesos para cumplir con la verificación de la autenticidad de los registros de las consultas y contrastarlos con la Lista Nominal.



Por ello, refirió que el INE busca racionalizar los recursos a través de la aprobación de nuevos criterios para que el Registro Federal de Electores (RFE) verifique el apoyo ciudadano a las consultas populares.



"En caso de que se presente una consulta popular a esta institución, que no se traduzca en un gasto de recursos", expresó.



En este sentido, recordó que la Cámara de Diputados tampoco aprobó el uso de tecnologías para la captura de las firmas de la consulta popular, mecanismo que sí aprobó en el caso de los apoyos ciudadanos a candidaturas independientes.



Por ello, Córdova planteó a las representaciones de los partidos ante el INE que consideren la revisión de este tema pendiente para permitir un eventual uso de un aplicativo móvil para la captura de las firmas de la consulta popular.



"Si de lo que se trata es de racionalizar, no solamente el uso de los recursos, sino maximizar a la vez derechos, me parece que tenemos una tarea todavía pendiente por hacer, y en donde los partidos juegan un rol primordial", manifestó.



No obstante, aseguró que con los criterios establecidos para el RFE, en caso de que se presente una consulta popular, el órgano electoral podrá cumplir con la tarea de verificar las firmas de apoyo ciudadano, en tiempo y forma.