INE nos quiere dejar sin representantes de casilla en Edomex: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD, acusó que el Instituto Nacional Electoral ha dilatado la entrega de nombramientos de representantes de casilla para la elección del próximo domingo en cuatro entidades con lo que, aseguró, se pretende beneficiar al PRI.



El dirigente perredista hizo un llamado a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, “para que resuelva con prontitud las inconsistencias que dilatan la entrega de nombramientos, que dejaría sin representantes de casilla a algunos partidos políticos y que se abstenga de pretender alterar la democracia en el Estado de México favoreciendo al PRI y a su coalición”, dijo.



De igual forma sostuvo que “el INE tiene un desastre en el Estado de México, por lo que hace al registro y a la acreditación de los representantes generales y de casilla para el proceso a gobernador en la entidad mexiquense que se celebrará este domingo 4 de junio”.

Explicó que el pasado día 22 de mayo venció el plazo para ingresar al sistema que el organismo electoral desarrolló y donde informarían sobre la validación de las propuestas de representantes generales y de casilla de cada uno de los partidos y coaliciones.



Cabe recordar que la ley establece que se tienen tres días para subsanar cualquier inconsistencia de las mismas.



Ante esto Martínez señaló que “¿cuál es la sorpresa? Que hoy que estamos a primero de junio, a tres días de la elección y no se cuenta con la información respectiva, es el momento en que muchos de los distritos del Estado de México no saben quiénes de las propuestas que generaron cumplen o no cumplen, no saben si van a tener subsanación y luego entonces no cuentan con las acreditaciones para ese efecto”.



Así, tras responsabilizar al INE por esta dilación, Martínez aseguró que “no se trata de un error, más bien es una acción premeditada para dilatar la entrega de nombramientos y aspirar a dejar sin representantes a partidos políticos, esto es lo que tenemos”.



Señaló también que los candidatos y los partidos políticos no saben quiénes serán sus representantes, porque no saben si sus propuestas han cumplido o no con los requisitos que establece el INE, toda vez que no hay nada de información.



“Estamos ante un hecho grave, el INE estableció que el próximo viernes dará la información, pero si ese día en el mejor de los casos cumpliera, los partidos políticos tendrían solo un día, el sábado, para entregar los nombramientos para que se presenten los representantes en las casillas”, afirmó.



Es decir, que en el Estado de México los partidos tendrán solo 24 horas para entregar 18 mil 605 nombramientos de representantes, que es el número de casillas que se instalarán para la elección mexiquense”, aclaró.



“Ese es un hecho poco probable ¿quién lo va a hacer en 24 horas? Estamos en una acción deliberada, de mala fe, orquestada por el Instituto Nacional Electoral para dañar la democracia en el Estado de México”, ratificó.



Manifestó que, “de persistir esta conducta, estaríamos ante la gravedad de no tener algunos representantes de casillas para vigilar el voto de los ciudadanos que van a ir a sufragar en la jornada electoral para defender los votos y aspirar a que haya una verdadera democracia”.



Finalmente dijo que “este caso no ha sucedió en Veracruz, en Nayarit o en Coahuila, solo ha sucedido en el Estado de México y es una acción premeditada, el presidente del INE tiene que responder de manera muy clara a solicitud de quién está actuando de esta manera”.