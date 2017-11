INE no solicitará ampliación presupuestal, pese a recorte: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al recorte de 800 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en pleno proceso electoral federal, no presentará la solicitud de ampliación presupuestal, aseveró el consejero presidente Lorenzo Córdova.



Consideró que es desafortunado que se haya registrado el recorte presupuestal más alto en la historia del órgano electoral justamente de cara a las elecciones más grandes de la historia del país, por lo que indicó que trabajan en los ajustes para adecuar los recursos del Instituto.



“Lamentablemente el recorte es de tal magnitud que los proyectos del proceso electoral también se verán inevitablemente mermados y aunque todavía estamos analizando, lo que no podemos hacer es que esa merma presupuestal, y no lo vamos a hacer, se traduzca en una vulneración del proceso electoral, el proceso electoral no va a estar en riesgo”, manifestó.



Tras participar en el arranque del Día de la Cultura Cívica, como parte de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el presidente del Consejo General precisó que a pesar de que tienen la posibilidad de solicitar la ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda, no recurrirán a esa medida.



“Desde ahora lo digo, no estamos en la ruta de pedir ninguna ampliación presupuestal porque estamos convencidos de que no es un buen mensaje que cuando estamos organizando la elección más grande de la historia estemos pidiendo dinero a ningún tipo de gobierno.

“No es un buen mensaje y no vamos a recurrir a ello, es una especie de bote salvavidas si ocurre una catástrofe, esa catástrofe no va a ocurrir y vamos a conducir el barco de la elección a buen puerto, esa es nuestra responsabilidad”, puntualizó.