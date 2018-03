INE descarta organizar debates en intercampaña

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre permitir los debates en intercampañas, pero no organizará ningún encuentro extra entre los candidatos presidenciales.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que en el propio Consejo General el tema fue muy discutido y no alcanzó un consenso unánime cuando se tomó la decisión de prohibirlos, por lo que la resolución de los magistrados confirma que posteriormente se tendrá que hacer una nueva revisión.

Agregó que el INE tiene considerados tres debates que se realizarán durante el periodo de campañas, por lo que enfatizó que la autoridad electoral no intervendrá para la organización de otros encuentros entre los candidatos.

“Estamos hablando de un tema, en un periodo que seguramente más adelante necesitará una revisión, que es este periodo de las intercampañas. Y bueno, que se hagan los debates, quien los quiera hacer y quien quiera ir, que vaya. Digamos, esa es la posición del propio Instituto. Nosotros estamos organizando tres debates y eso es a lo que nosotros nos concentramos”, puntualizó.

Entrevistado tras participar en la inauguración del Seminario Construcción de la Democracia Paritaria en Internet: Libertad de Expresión y Estereotipos, Córdova recordó que los que participen en debates durante las intercampañas tendrán que apegarse a las reglas para no incurrir en actos anticipados de campañas.

“Uno, no pueden aparecer los candidatos en los spots de los partidos políticos, es una primera regla que está ahí, está en la ley. Segunda regla, no se pueden realizar actos de proselitismo tales como mítines, asambleas, marchas, etcétera, y tercera regla, no se puede hacer un llamado explícito al voto por sí mismo o en contra de algún otro candidato, explícito e inequívoco”, subrayó.

El consejero presidente del INE aclaró que el órgano electoral no se puede anticipar respecto a violaciones a dichas reglas, por lo que dijo que en caso de que algún candidato “traspase la frontera” y se presenten las quejas respectivas, entonces se pronunciarán sobre el tema.