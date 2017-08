INE no debe dejar pasar promoción personalizada de Peña Nieto: Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara al quinto informe presidencial, Morena amplió su queja en contra del presidente Enrique Peña Nieto por la promoción personalizada que realiza a través de diferentes medios.



La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó que también se inicie un procedimiento especial sancionador en contra del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la dependencia, Amadeo Díaz Moguel.



El partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador reclamó que desde el presidente de la República hasta los funcionarios de la Segob violaron el artículo 134 de la Constitución con los promocionales relacionados con el quinto informe de gobierno.



En la queja presentada ante el INE, Morena apuntó que Peña Nieto pretende influir en la contienda electoral, por lo que rompe la equidad, mientras que la propaganda no cumple con el criterio institucional, sino que se enfoca en su promoción personalizada, de la que señalan que también es responsable la Segob.

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, exigió a la autoridad electoral que resuelva el tema y no se espere hasta que haya una mayor intromisión gubernamental en los comicios de 2018.



"Es una estrategia que el INE va a volver a dejar pasar para que desde el gobierno de la República se siga avanzando, para que cuando llegue el proceso electoral no haya forma de remediar esa indebida, grosera e ilegal intervención del gobierno federal en los procesos electorales", manifestó.



Agregó que si el propio Osorio Chong ya se aprovechó de los vacíos legales para difundir su imagen a través de diferentes medios, no sorprende que ahora haya autorizado una cadena nacional para la promoción personalizada de Peña Nieto.