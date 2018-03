INE niega notificación sobre firmas a independientes

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no ha notificado a los aspirantes independientes a la Presidencia sobre la procedencia de sus candidaturas.

Ante las versiones que circulan en redes sociales, el Instituto informa que no se ha enviado ninguna notificación referente al resultado de la verificación de apoyos a ninguno de los tres aspirantes que inicialmente superaron el umbral solicitado por ley y el requisito de dispersión en 17 estados de la República.

Sobre las comentarios de que le informó a Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco” que no era procedente su registro por supuestas anomalías en sus firmas, la autoridad electoral puntualizó que continúa en la etapa de revisión de los apoyos.

“El INE no ha formulado notificación a ningún aspirante a una candidatura presidencial independiente. Cuando acabe la revisión de apoyos se les notificará a todos los aspirantes”, aclaró la autoridad electoral a través de su cuenta de Twitter.

#Urgente El INE no ha formulado notificación a ningún aspirante a una candidatura presidencial independiente. Cuando acabe la revisión de apoyos se les notificará a todos los aspirantes. #NoALaDesinformacion — INE (@INEMexico) 15 de marzo de 2018

Por su parte, Rodríguez Calderón también difundió un video en el que rechazó haber recibido notificación alguna y advirtió que se trata de un caso de fake news.

“Me acabo de enterar que hay una fake news, que dicen que el INE me negó el registro, ni siquiera me he registrado. El INE no ha notificado en absoluto nada, hay un medio que está diciendo eso, la verdad quiero desmentirlo”, expresó.

Indicó que sigue en su actividad para prepararse para la campaña y reiteró que este jueves se reunirá con Margarita Zavala y con Armando Ríos Piter, respecto de quienes también negó que hayan sido notificados sobre alguna negativa al registro de su candidatura

“Escuché también que había la posibilidad de que a Margarita y a Ríos Piter les hayan negado eso, cosa que no es cierto, yo mañana me voy a reunir con Margarita y con Ríos Piter, precisamente para hablar de esto de la incertidumbre que existe por la indefinición del INE, a lo cual nosotros queremos hacerle un llamado, que cualquier cosa de este tipo ellos mismos lo desmientan o lo afirmen”, apuntó.