INE investiga supuesto fraude de independientes para obtención de firmas

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento administrativo sancionador de forma oficiosa para deslindar responsabilidades por irregularidades encontradas en los apoyos recopilados por los aspirantes a candidatos independientes.



Sin que esté considerado el delito por el tráfico de datos del padrón electoral, la autoridad electoral encontró que los aspirantes a diputados federales realizaron registros de apoyos con anomalías.



Los consejeros Benito Nacif, Adriana Favela y Claudia Zavala, junto con el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, y el del Registro Federal de Electores, René Miranda, dieron a conocer que se inició de oficio el procedimiento no por un aspirante, sino por la serie de inconsistencias encontradas.



En conferencia de prensa, apuntaron que de la verificación de las firmas de los aspirantes a diputados federales se han encontrado registros con imágenes de licencias de conducir, fotos dobles de credencial de elector o registros sin imágenes.



Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, puntualizó que el INE no ha recibido una queja por tráfico de datos del Registro Federal de Electores, sino que se inició el procedimiento oficioso a partir de la gran base de datos generados por los apoyos recopilados por los aspirantes independientes.



Comentó que lo encontrado hasta el momento puede ser indicio de irregularidades en el manejo de datos, por lo que se debe hacer el deslinde de responsabilidades entre los aspirantes y también los equipos de auxiliares.



Los consejeros electorales puntualizaron que la investigación sólo se refiere al caso de los aspirantes independientes a diputaciones federales y no involucra a los que buscan un lugar en el Senado ni a la Presidencia.



La consejera Adriana Favela enfatizó que la revisión de los apoyos y los resultados encontrados hasta el momento comenzaron desde diciembre, cuando concluyó el plazo para recopilar los apoyos para diputados, por lo que nada tiene que ver con las denuncias de Pedro Ferriz de Con hechas a los medios de comunicación.



En ese sentido, los consejeros electorales señalaron que si el aspirante independiente a la Presidencia o cualquier otra persona tienen conocimiento de algún delito, como el presunto tráfico del padrón electoral, debe denunciarlo ante el INE y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



Puntualizaron que hasta el momento ningún aspirante independiente puede dar por sentado que obtendrá su registro debido a que de la revisión de las firmas todavía se pueden ajustar los números de las que realmente sean validadas.



“Si puede haber diferencias entre el número de apoyos encontrados ahora y al final.



Si alguien presentó una fotocopia, puede que esté en la lista nominal, pero su apoyo no va a ser válido”, explicó Ballados.