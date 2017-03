INE garantiza voto de coahuilenses y mexiquenses que viven en el extranjero

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que pese a la cancelación del voto electrónico de los mexicanos que viven en el extranjero en los comicios de 2018, está garantizado el sufragio para las elecciones locales del 4 de junio.



El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Enrique Andrade, puntualizó que se mantiene el ejercicio del voto "postal-electrónico" para los mexiquenses y coahuilenses que viven fuera del país y quieran participar en los próximos comicios.



Sin embargo, el consejero electoral reconoció que ante el complicado escenario que viven los connacionales en otros países, principalmente en Estados Unidos, es muy factible que no les resulte una prioridad votar por su gobernador en Coahuila y el Estado de México.



Apuntó que el perfil de muchos de los mexicanos que radican fuera del territorio nacional es de jóvenes que nunca han ejercido el voto en México, por lo que no están familiarizados con los procedimientos y no conocen la importancia de sufragar en los comicios de sus estados.



Por ello, Andrade puntualizó que el órgano electoral buscará mantener la difusión de la importancia de que los connacionales participen en las elecciones en México.



"Vamos a estar haciendo esfuerzos para hacerle ver a los paisanos que están allá que es muy importante que ellos participen en las decisiones de aquí de México", expresó.



Hasta el cierre de 2016, el INE recibió 12 mil 379 solicitudes de mexicanos que viven en el extranjero originarios de Coahuila (tres mil 283) y del Estado de México (nueve mil 96), para tramitar sus credenciales de elector.



Andrade puntualizó que el voto "postal-electrónico" también se mantendrá en 2018, pero recordó que se tomó la decisión de que el ejercicio del sufragio electrónico no fuera vinculante a los resultados electorales porque no se podía garantizar su certeza.



El consejero electoral precisó que para ello era necesario hacer una inversión de entre 70 y 360 millones de pesos, por lo que se optó por posponer el voto electrónico.