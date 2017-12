INE deja pendiente aprobación del protocolo sobre el voto de personas trans

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la aprobación del Protocolo para evitar la discriminación de personas transgénero y garantizar su voto, el cual fue objeto de críticas porque establecía la prohibición para que votaran electores que no hubieran cambiado su fotografía en la credencial con su nueva identidad.



El acuerdo será propuesto en la sesión del próximo viernes con un redacción mejorada, luego de que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México emitió medidas cautelares para evitar su aprobación, pues advirtió que sería violatorio de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual



El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, aclaró que el planteamiento del INE sobre el protocolo no tiene una visión discriminatoria o regresiva.



“El Instituto con el acuerdo nunca fue discriminatorio de ninguna persona, lo que plantea es si una persona tiene diferencia entre la foto de la credencial porque tiene una presentación distinta a la de su género con respecto a la de su credencial, pero hay rasgos que coincidan, nosotros no tenemos problemas en que voten”, aclaró.



Como parte del debate, algunos activistas que acudieron al INE reprocharon los comentarios del consejero Jaime Rivera, quien expresó: “No podríamos decir que a nadie le pidamos que se identifique con la credencial para votar, ni a mujeres musulmanas que llevan burka o a un payaso que el domingo va a trabajar ya vestido con su traje de trabajo, de verdad lo digo con toda seriedad y respeto, o a un luchador que vaya a trabajar ese domingo y quiera ir enmascarado”.



Ante los reclamos, ofreció disculpas y precisó que su intención no era ofender, sino puntualizar que es necesario que todos se identifiquen al momento de emitir su voto: “Un error de expresión, que lo reconozco, no borra un compromiso que en lo personal siempre lo he tenido y lo he practicado, siempre de absoluto respeto a la diversidad sexual”, aseguró.