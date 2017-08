INE cuenta con lo necesario para arbitrar elecciones: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar los lineamientos de "cancha pareja", el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con las herramientas suficientes para cumplir con su tarea como árbitro de los comicios de 2018.



Así lo manifestó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien señaló que es evidente que el Congreso tiene que entrar al tema de la regulación del artículo 134 de la Constitución.



Tras encabezar la firma de convenio con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), reconoció que tras la resolución del TEPJF ya no contarán con los lineamientos que eran los criterios generales para regular a todos los actores políticos y funcionarios.



Sin embargo, el presidente del Consejo General apuntó que el INE cuenta con otras disposiciones que aplicará de forma casuística en aquellos casos en los que se incurran en violaciones a la Carta Magna.

Por ello, Córdova remarcó que el Instituto tiene los elementos necesarios para cumplir con su tarea como árbitro de la contienda electoral.



Por su parte, otros integrantes del Consejo General cuestionaron la resolución del TEPJF al echar para abajo los lineamientos de "cancha pareja".



El consejero Marco Antonio Baños, advirtió que esta decisión podría abrir las puertas a la promoción anticipada de diferentes aspirantes, pues podrán promocionarse antes de que empiecen las etapas de precampañas y campañas.



En el mismo sentido se expresó la consejera Pamela San Martín, quien apuntó que los lineamientos pretendían dar certeza a la contienda electoral, por lo que cuestionó cuáles son los procedimientos que ahora tendrá que seguir el INE en la materia.



"Estos lineamientos lo que generaban era certeza respecto a qué entendemos y qué es lo que pueden y no pueden hacer para no infringir la ley", indicó.



Por ello, criticó que la Sala Superior sea la que ahora haya revocado los lineamientos que le había pedido al INE.



"Llama la atención que fue la Sala Superior, que fue la misma que ordenó al INE regular la aparición de dirigentes en los spots de los partidos políticos, que no está prohibida en la ley, ni en la Constitución, ellos fueron los que nos ordenaron que teníamos que regular esto en aras de garantizar la equidad en la contienda y es la misma que nos dice que no tenemos facultades para emitir reglamentación", expresó.