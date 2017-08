INE considera realizar presidenciales en televisoras de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) evaluará la posibilidad de que se realicen debates entre los candidatos presidenciales en las cadenas televisivas hispanas en Estados Unidos, para promover el voto entre los mexicanos residentes en el extranjero.



El consejero Enrique Andrade, quien preside la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, explicó que si bien los candidatos no tienen posibilidad de hacer campaña en territorio estadounidense, donde radican aproximadamente 12 millones de connacionales, se podrían encontrar mecanismos para que presenten sus propuestas.



Al participar en el segundo día de actividades del foro denominado La diáspora mexicana y el voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos, expuso que el INE tendrá que considerar la posibilidad de que además de entrevistas en cadenas televisivas estadounidenses, también se organicen debates entre los aspirantes que contenderán en 2018, de modo que los mexicanos que viven en el vecino país del norte puedan emitir un sufragio informado.

“Yo creo que pudieran organizarse debates, por ejemplo, en algún programa en Univisión, en Azteca América, Telemundo, cadenas muy importantes hispanas en Estados Unidos, entrevistas a los candidatos. Vamos a estar viendo muchas cuestiones que vamos a estar normando o simplemente dejando que pasen, porque será una vida democrática distinta la que se esté viviendo allá a la de acá, queda claro que (los candidatos) no pueden contratar medios de comunicación, pero lo que no queda claro es qué sí pueden hacer”, señaló.



Andrade detalló que en los comicios de 2018 se tomará en cuenta el voto de los mexicanos que viven fuera del país para seis entidades y la Ciudad de México, así como para senadores y la Presidencia.



Dijo que por ello, el INE, en coordinación con los órganos electorales locales, emprenderá una tarea de promoción del voto entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, con una estrategia que se pondrá en marcha a partir de septiembre.



Indicó que con los resultados más cerrados que se han registrado en los últimos comicios locales, como en Estado de México y Coahuila, así como con la alternancia que se vive en el país en los diferentes niveles de gobierno, debe cambiar la percepción de que el voto no cuenta.



Por ello, el mensaje para los connacionales de cara a los próximos comicios será: “Tu voto cuenta y vale, y si quieres puedes hacer la diferencia en la elección para presidente y para gobernadores”.



El INE estima registrar más de medio millón de mexicanos en el extranjero e incrementar el número de votantes, pues en 2006 sólo se registraron 32 mil votos foráneos y en 2012 apenas incrementó a 40 mil.