INE 'caza' a empresas fantasma entre proveedores

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en la mira a 16 empresas fantasma que estaban inscritas en el registro de proveedores para ofrecer productos o servicios a partidos.

El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lizandro Núñez, dio a conocer que como parte de la “depuración” del registro de proveedores identificó las 16 compañías, cuyos nombres prevé dar a conocer en breve.

“Las 16 empresas que se detectaron están en proceso de análisis”, comentó.

Explicó que tras la identificación de las empresas, la Unidad revisa si algún partido contrató servicios aún con el conocimiento de que fueron identificadas como compañías irregulares, y en ese caso revisar los montos que fueron facturados y si hubo o no materialidad en las operaciones; además, se dará audiencia a los sujetos obligados involucrados.

Núñez apuntó que la Unidad Técnica de Fiscalización no sólo identificó a estas empresas fantasma, sino que determinó que sólo podrán formar parte del registro de proveedores si también están al corriente de sus obligaciones fiscales.

Esa decisión, explicó, tuvo un impacto en el refrendo de las empresas proveedoras, pues aproximadamente 50 por ciento no ratificó su registro.

“Si construimos un estadístico del número de proveedores que habían venido registrándose, para este refrendo no alcanzaron ni tres mil, llegaron como a dos mil 800”, comentó.

Por otra parte, Núñez señaló que en lo que se refiere al proceso de dictaminación de los ingresos y egresos de los candidatos de partidos y aspirantes independientes a distintos cargos de elección, incluyendo a la Presidencia, identificaron gastos no reportados.

Aunque reservó los nombres de los aspirantes y candidatos, confirmó que tanto los abanderados de partidos como los independientes registran esta situación.

“Lo que se ha detectado son gastos no reportados a través de los barridos que hacemos de espectaculares, bardas y de algunas paginas de internet. Es lo que se detecta de manera más común, gasto no reportado u operaciones que no se registran dentro del plazo que tienen los sujetos para incorporarlas al sistema”, expresó.

El titular de la Unidad indicó que los candidatos e independientes que se encuentran en esta situación ya fueron notificados y entregaron sus respuestas, por lo que se encuentran en etapa de revisión.