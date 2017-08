INE busca convencer a mexicanos que viven en el extranjero de votar en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.- El ejercicio del voto para los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, no representará un riesgo para los connacionales pese el reforzamiento de las medidas antimigratorias, garantizó el Instituto Nacional Electoral (INE).



El presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Enrique Andrade, destacó que ante las políticas implementadas por el gobierno estadounidense en contra de los migrantes, ha incrementado el número de los mexicanos que viven en el vecino país del norte que se registran para obtener su credencial de elector.



Consideró que los paisanos han demostrado su interés por contar con sus documentos de identificación en regla, pero apuntó que el reto para el INE de cara a los comicios de 2018 será convencerlos no sólo de obtener su credencial de elector, sino de ejercer su derecho al voto.



Por ello, aclaró que quienes se registren a partir del próximo 1 de septiembre y hasta marzo del año próximo para votar en los comicios presidenciales, por senadores y en el caso de algunas gubernaturas –Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán– no correrán riesgos, aunque su estancia sea ilegal, pues el registro será digital y las boletas las recibirán en sus casas.



“No hay ningún riesgo al registrarse, precisamente porque es un registro electrónico y por eso es que no tendrían ningún riesgo al momento de estarse registrando y finalmente la boleta no se va a distribuir en consulados, no se va a votar en los parques, sino que directamente se recibe en su domicilio, se cruza el candidato de su preferencia y lo regresarán a México”, explicó.



En conferencia de prensa, presentó el portal www.votoextranjero.mx, a través del cual el INE proporcionará información a los connacionales sobre los procesos para ejercer su derecho a votar en los próximos comicios.



El consejero electoral recordó que hasta la fecha existe el registro 436 mil trámites de credenciales que se realizaron en los consultados, de las cuales 346 mil 500 ya fueron entregadas a los ciudadanos.



Al respecto, el director del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, detalló que para el voto en el extranjero el INE contará con un presupuesto de 270 millones de pesos, de los cuales 46 millones de pesos serán para la estrategia de difusión.



Estimó que si en los últimos meses han registrado 30 mil solicitudes de credenciales de elector por mes, con la promoción del voto se incremente a 33 mil.



El consejero Enrique Andrade apuntó que en caso de que los connacionales pierdan sus documentos por alguna tragedia, como la ocasionada por el huracán Harvey en Texas, tendrán que tramitar de nueva cuenta su credencial, aunque por el registro previo se les podrá entregar con mayor rapidez.