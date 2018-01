INE baja spot de Meade dirigido a militantes del Panal

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PRI sustituir el spot denominado “Niños Meade PRI”, porque su contenido está dirigido a los militantes de Nueva Alianza.



La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que el mensaje –auditivo y visual– de dicho promocional es para los integrantes del Consejo Nacional aliancista, por lo que representa un uso indebido de la pauta por parte del tricolor.



Al resolver la queja presentada por Acción Nacional, los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif respaldaron el proyecto de resolución en el que se puntualizó que con la difusión de dicho spot por parte del PRI se altera el modelo de comunicación política establecido en la Constitución.



Apuntaron que al transmitir en sus propios tiempos un mensaje dirigido a los militantes de otro partido incurre en una cesión indebida de su pauta en favor los aliancistas, por lo que remarcaron que “el PRI no puede utilizar los tiempos del Estado que tiene asignados para promocionar a otro partido político como lo es Nueva Alianza”.



La Comisión de Quejas y Denuncias estableció un plazo no mayor a seis horas, a partir de la notificación formal, para que el Revolucionario Institucional sustituya el spot.



En el resolutivo, los consejeros electorales también ordenaron a las concesionarias de radio y televisión abstenerse de difundir el promocional hasta que se les proporcionen los materiales que lo reemplazarán.