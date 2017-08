INE alista reglas para la entrega de programas sociales y propaganda gubernamental

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las que reprochó han sido omisiones del Legislativo para regular el artículo 134 constitucional relacionado con las prohibiciones sobre el uso de los recursos públicos y para la promoción personalizada de los funcionarios, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará la próxima semana nuevas reglas que se aplicarán en los siguientes comicios federales y locales.



En sesión extraordinaria del Consejo General, se presentó a los partidos los avances de las nuevas medidas que se aprobarán el próximo 5 de septiembre, antes del arranque del proceso electoral federal 2017-2018.



Tras un debate entre consejeros electorales y representantes de partidos, en los que mutuamente se responsabilizaron por los pendientes en lo que se refiere al 134 constitucional, el consejero presidente Lorenzo Córdova reiteró que como sigue pendiente la regulación por parte de los legisladores, entonces el INE cubrirá esos vacíos, pues advirtió que sería delicado ir a los comicios sin reglas claras.



Por ello, puntualizó que como lo adelantaron con la aprobación de los lineamientos de “cancha pareja”, el Consejo General definirá una mayor regulación de los programas sociales para impedir su uso electoral durante los procesos electorales.



Por ello, a partir del arranque de las precampañas, en la segunda semana de diciembre, y hasta la jornada electoral del 1 de julio no se permitirá la realización de eventos masivos para la entrega de programas sociales.



Córdova apuntó que también se reforzarán los criterios para garantizar que se cumpla el principio de imparcialidad que establece el artículo constitucional, de modo que los funcionarios públicos se sujeten a las normas y no se utilice de forma incorrecta la propaganda gubernamental.



Además, recordó que tras la experiencia de la entrega de tarjetas en las elecciones del Estado de México y Coahuila este año, también emitirán una regulación para que durante las campañas no se utilice esta estrategia.



“Estaríamos planteando una serie de regulaciones que tendrían que ver con la prohibición del uso de tarjetas personalizadas con la promesa de algún beneficio personal o condicionado a un determinado resultado electoral”, apuntó.