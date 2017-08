Indignado el PRI-Chiapas por decisiones de la dirigencia: Aguilar Bodegas

TUXLTA GUTIÉRREZ.- La estructura priísta en Chiapas está cansada e indignada por las imposiciones de la dirigencia; por lo que, de no corregir el rumbo de manera inmediata, la militancia y la sociedad buscarán otras vías donde poner sus exigencias y sus intenciones, afirmó José Antonio Aguilar Bodegas, secretario del Campo en la entidad.



En rueda de prensa con medios locales, el militante de Partido Revolucionario Institucional aseguró que percibe una intranquilidad muy grande en los cuadros políticos del estado, pues se han recibido señales desde el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de que habrá una imposición durante el proceso de renovación en la dirigencia estatal del organismo.



“El dirigente del partido debe ser una persona con solvencia moral reconocida, una persona con disposición y apertura a la unidad, que evidentemente conozca al partido y, que por supuesto, defienda los principios que nos han identificado a lo largo de los años”, apuntó Aguilar Bodegas.



El funcionario agregó que, si la persona elegida para encabezar el Comité Directivo Estatal no cubre esos requisitos, pero además el procedimiento a seguir no es el adecuado para la inclusión de todas las fuerzas políticas, la dirigencia nacional va a ser la responsable de aniquilar la estructura en Chiapas.



“Hay indicios de que se quiere impulsar a personajes que carecen sobre todo de esa solvencia moral con la militancia y con la sociedad en general, por lo que, de materializarse esos intentos, estaríamos prácticamente abandonando a nuestras bases para el proceso de 2018”, manifestó.



Aguilar Bodegas recordó que el CEN ha tenido ya un descuido muy grande hacia la militancia chiapaneca, pues ni siquiera ha contado con un delegado para la entidad; el cual, sería el encargado de captar el sentir de los cuadros del partido y de la población en general.



“Por tanto, la lectura que el CEN tiene de Chiapas es muy limitada y las cuentas que le hace el Comité Directivo no son las adecuadas. Hoy por hoy el PRI no tiene condiciones propias para competir en una elección. Si hoy el PRI no va primero en alianza con los priístas y de la mano con sus fuerzas políticas aliadas, concretamente el Partido Verde, no tiene posibilidades de competir”, aseguró el militante priísta.



José Antonio Aguilar Bodegas advirtió finalmente que la percepción de los cuadros políticos locales es que, si la dirigencia nacional en este momento de cambio no recompone las condiciones del priísmo estatal, se estaría dando el disparo para la desbandada.