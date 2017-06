‘Independientes’, un apellido muy grande para candidatos: Warkentin y Herrera en La Nota Dura

Pocas son las opciones que podrían representar a la sociedad en una candidatura independiente y para Gabriela Warkentin y Alfonso Herrera el sistema debe ser sacudido por un líder que surja de la sociedad.



“’Independiente’ es un apellido demasiado grande porque se lo podrías colgar a cualquiera”, consideró Warkentin, “tendríamos que ver por qué no hay más gente de buen nivel, con grandes capacidades, que se atreva y se aviente a serlo”.



“Personalmente no veo a alguien que sea un ciudadano que pueda proponer algo interesante o alguien que destaque”, agregó Herrera.



Entre los actores políticos actuales, distinguieron el caso de Pedro Kumamoto como un auténtico independiente que poco a poco se ha posicionado como una figura diferente.



“Empiezo a sentir como si se presentasen liderazgos interesantes, creo que hay un caldo social listo para que algo nuevo suceda”, reconoció Warkentin, “en este país la política como que se la dejamos a los ‘profesionales de la política’ cuando nos afecta en verdad a todos”.







Alfonso Herrera mencionó que las recientes elecciones son lamentables porque demuestran que la izquierda fragmentada beneficia al PRI y si la oposición sigue ese camino no aspirará a nada en 2018.



“Estamos viendo una calca de cosas del pasado, aunque me llama la atención el debilitamiento del PRI en el Estado de México, lo cual es bastante positivo y esto es un preámbulo interesante para ver lo que sucede en el 2018”, agregó el actor.



Ambos insistieron en que no sólo los candidatos tienen derecho a impugnar o señalar los fraudes, la misma sociedad debería inconformarse ante señales de irregularidades en las elecciones.



“Estamos deshaciendo el sistema electoral y lo poco que podemos creer en el sistema electoral porque si ya todos te empiezan a decir fraude, es porque está sucediendo y la próxima elección ¿a quién le voy a creer?”, concluyó Gabriela Warkentin.