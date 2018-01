Inconsistencia ideológica, aliarse con López Obrador: Meade

El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, aseguró que la renuncia de Rene Fujiwara al partido Nueva Alianza para apoyar a Andrés Manuel López Obrador carece de “consistencia ideológica”.



Al término del encuentro que tuvo con priistas en la Universidad La Salle, en Tamaulipas, Meade Kuribreña opinó que el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” ha elegido compañeros de viaje con los que no existen puntos de encuentro.



En entrevista con medios se le preguntó qué opinaba de esta alianza y respondió que “llama la atención en esta unión, que cuando uno escoge compañeros de viaje con los que no hay consistencia ideológica o que mandan alguna señal que sea contraria a lo que interesa en términos de seguir apoyando en México, un proceso muy importante en materia de educación”.



Fujiwara Montelongo, hijo de la ex diputada federal Maricruz Montelongo y nieto de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther, expresó que apoya ahora al precandidato López Obrador porque lo ve “alegre y optimista”.



Se deslinda de Yarrington y Hernández



También se deslindó de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes enfrentan procesos penales en Italia y México por diversos delitos.



Se dijo respetuoso de los procesos que enfrentan ambos en el que se deslindan responsabilidades, apuntando que ante casos como estos, el PRI está obligado a redoblar esfuerzos en materia de corrupción y seguridad.



“Eso nos obliga a redoblar esfuerzos en materia de propuestas tanto en corrupción como en seguridad, que es al final lo que la gente espera de nosotros, espera que seamos capaces de construir procesos de hacerlo con seriedad, hacerlo con claridad y que la gente sienta y vea en las precampañas y en las campañas que hay seriedad, que hay ánimo de construir, que hay ánimo de generar coincidencia, identificarlas para que México y Tamaulipas sean un lugar mejor”.



Con información de Perla Reséndez