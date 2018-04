'El Bronco' en la boleta no cambia nada la contienda : Damián Zepeda

La llegada de Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco' a la boleta electoral no cambia nada en la contienda ya que Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente va en segundo lugar, después del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, indicó Damián Zepeda, presidente del PAN.

"Bienvenido el que quieran, no cambia en nada la contienda, no quiero ser ofensivo, despectivo con el resto de los contendientes, pero no tiene nadie más posibilidad de ganar, o va a ganar Ricardo Anaya con una visión de futuro o López Obrador con una visión de pasado", indicó en entrevista con Javier Risco para el programa La Nota Dura.

“Tienes cero posibilidades, (El Bronco) no tiene posibilidades de ganar”, añadió Zepeda.

Aunque señaló que la resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación es una burla.

“El mensaje que le están mandado a los mensajes en 'no te preocupes, aquí puedes hacer tranza y te dejamos ganar'. Trae un trasfondo político, si dicen que le violaron la garantía de audiencia pues cuál era la solución… darle la garantía de audiencia”, señaló.

“A como la pongan la vamos a ganar”, agregó.

Zepeda indicó que Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a pactar con quien sea para ganar.