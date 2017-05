Incendio en bodega de Bimbo en Atizapán deja perdidas millonarias

ESTADO DE MÉXICO.- Autoridades del Estado de México no ha establecido aún qué fue lo que originó un incendio en una bodega de la empresa panificadora Bimbo, la tarde de este domingo en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cual no dejó pérdidas humanas ni lesionados, pero sí daños materiales por varios millones de pesos.



De acuerdo con reportes preliminares, 25 unidades de reparto, entre camionetas y camiones, fueron afectadas por el incendio, además de que varias toneladas de producto, que estaba almacenadas en un bodegón de unos 5 mil metros cuadrados, quedaron reducidas a cenizas.



Personal de Protección Civil y Bomberos de Atizapán de Zaragoza sofocaron el incendio, que inició a las 14:00 horas de este domingo, en el local ubicado en el número 54 de la calle Miguel Alemán, en la colonia El Potrero, del citado municipio mexiquense.



Empleados de la empresa, explicaron que en la bodega había unas 200 unidades de reparto, además de que se almacenaba mercancía. Detallaron que en el lugar solo estaba el personal de vigilancia debido a que los domingos son días no laborables.



Sobre los motivos que pudieron originar el incendio, explicaron que esperarán a que las autoridades realicen los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se sabe si hay elementos para presumir que se trató de de un hecho premeditado o en realidad se trató de un suceso accidental.



Una vez que se reportó el incendio, se generó una intensa movilización de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron unas 50 personas, entre bomberos, personal de protección civil, policías y paramédicos. Luego de casi una hora, el incendio quedó controlado.



La procuraduría de Justicia del Estado de México, inició una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades. Grupo Bimbo no ha emitido comunicación al respecto