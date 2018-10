INAI promete fortalecer combate a la corrupción y política de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se comprometió con la próxima administración federal a actuar con rigor, neutralidad técnica y absoluta independencia, para fortalecer el combate a la corrupción y la política de austeridad.

El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que la anticorrupción requiere de un INAI e institutos locales de transparencia potentes, valerosos y verdaderamente volcados a hacer lo que tienen que hacer.

También expuso que el órgano se ha manifestado de manera contundente en temas trascendentales, como las declaraciones patrimoniales y de intereses, asunto en el que se pronunciaron por aplicar los nuevos formatos a los funcionarios de la administración saliente y la entrante.

El comisionado presidente del INAI dijo que existen marcos normativos e instituciones que son la base de la Política Nacional Anticorrupción; sin embargo, urgió al nombramiento del fiscal especializado para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las leyes en la materia cobren pleno vigor y cumplan con las funciones encomendadas para combatir este delito.

“El nuevo gobierno ha dicho algo que es fundamental, que conviene a todos, ha dicho que sus postulados son la anticorrupción y la austeridad; pues no puede haber anticorrupción sin transparencia y no podrá haber austeridad sin transparencia. Para que la anticorrupción sea efectiva se requieren las 33 lupas de los organismos constitucionalmente autónomos”, señaló.

El comisionado presidente aseguró que los organismos de transparencia y el SNA son el resultado del pluralismo político del Congreso y la exigencia ciudadana de organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas.

“Los organismos garantes no combatimos, no erradicamos la corrupción, no somos los fiscales anticorrupción, somos termómetros que miden la legalidad y la veracidad del comportamiento de las administraciones públicas, insumo básico para que haya anticorrupción”, concluyó el comisionado.