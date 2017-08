INAI ordena publicar estrategia de seguridad de los 50 municipios más peligrosos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios, que tiene la finalidad de reducir los homicidios dolosos en los 50 ayuntamientos con mayor incidencia, deberá ser pública, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



De esta manera, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) deberá transparentar la siguiente información: las acciones para reducir ese delito; las autoridades, federales y locales, que participan en la estrategia, y tareas que realizan.



Además, por cada municipio, deberán publica la copia del diagnóstico y la cantidad de homicidios dolosos ocurridos por año, de 2007 al 21 de abril de 2017.



“Puesto que la seguridad ha alcanzado niveles preocupantes, lo mejor es que todos nos enfoquemos a buscar e implementar soluciones. Por eso, es crucial que dispongamos de información pública confiable… Es simple: Sin información pública no podemos construir comunidades seguras”, señaló el comisionado Joel Salas Suárez.



Esta solicitud fue tomada por el instituto luego de que el sujeto obligado se manifestó incompetente para conocer de la Estrategia en Jalisco.



Ante ello, el comisionado Salas consideró que la búsqueda realizada no fue exhaustiva, pues el sujeto obligado no consultó a todas las unidades administrativas que pudieran conocer de lo requerido, como a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento.



Se recordó que en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014­2018 se estableció que se focalizaría estrategia a la atención de los delitos que más impactan a la sociedad y a la economía específicamente la relacionada con homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.



Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el pleno del INAI modificó la respuesta e instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizar una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, y entregarla en los términos referidos.