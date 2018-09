INAI demanda 'más dientes' contra la corrupción

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oscar Guerra Ford, demandó 'más dientes contra la corrupción', al establecer que para inhibirla en el país es necesario pasar de la exhibición del uso indebido de los recursos públicos, que posibilita la transparencia, a las sanciones para que no haya impunidad.

“Por más transparencia que pueda haber en el país, por más que yo exhiba contratos, por más que yo exhiba enriquecimientos inexplicables, si no hay sanciones, si sigue habiendo impunidad, la corrupción nos seguirá acompañando, como lo ha hecho en gran parte de la historia, ojalá me equivoque, sería lamentable y yo creo que este gran país no se merece esto”, enfatizó.

En Chihuahua, durante la inauguración de la Jornada de Transparencia 2018, Guerra Ford dijo que, si bien, la transparencia ha evolucionado de forma importante desde 2002 a la fecha, también existe el reto de involucrar más a la sociedad en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Al impartir la conferencia magistral “Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”, el comisionado indicó que, pese a que fueron creados en 2015, los sistemas están incompletos y no cuentan todavía con nombramientos como el del fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Hay que decir que en los últimos tres años de esta administración esto se paralizó, se hizo todo el asunto normativo, pero no se llegó a la conclusión. Entonces la nueva administración recoge esta concepción a la mitad, no está acabada ni normativa ni con los nombramientos y, mucho menos, funcionando con resultados concretos”, concluyó Oscar Guerra.