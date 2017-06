INAI 'balconeará' a incumplidos con transparencia en agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que sujetos obligados, no han publicado su información en la Plataforma Nacional de Transparencia, será hasta el 14 de agosto que el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales haga pública la lista de los organismos e institutos que no cumplan con esa obligación.



Así lo informó el comisionado presidente del INAI, Javier Acuña, y agregó que mientras finaliza el plazo, que inició el 12 de mayo- se realizará una evaluación para diagnosticar cómo están transparentando su información los más de 800 sujetos obligados a nivel federal.



“Los partidos políticos, todos ellos, están cumpliendo sus obligaciones, hay cierto, algunas manifestaciones que se han referido sobre si se han cumplido o no, estamos en la evaluación, este procedimiento me permite a mí estar en espera para que los demás comisionados nos enteremos del formal informe, del exacto cumplimiento de los partidos políticos, de todos los sujeto obligados”, dijo.



En una revisión a la plataforma, sujetos obligados como Morena no cuentan con ningún registro en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia que debía haber sido llenado el 4 de mayo pasado y como aún es el periodo de evaluación no se puede emitir algún tipo de sanción.



Explicó que hasta el momento hay 50 denuncias de sujetos obligados que no han transparentado su información pública, entre estas, la realizada por el Partido de la Revolución Democrática a Morena, el pasado 22 de mayo.