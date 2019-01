IMSS no tendrá despidos masivos, pero sí elimina lujos, indica su director

El Instituto Mexicano del Seguro Social no tendrá despidos masivos; sin embargo, sí eliminó lujos que no tenían que ver con la atención a la salud, indicó Germán Martínez Cázares, en entrevista para La Nota Dura con Javier Risco.

"Vamos a meter al IMSS en una dinámica de austeridad. No hay despidos masivos, pero sí hay despidos de lujos, de frivolidades, de enseres que no tienen que ver con la atención a la salud, como la camioneta del director, valía un millón 500 mil pesos, ya le ahorré ahí. Me quedé con mi coche, yo tengo un coche, así el día que me despidan pues salgo en mi coche", comentó en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Agregó que él mismo propuso ajustar el presupuesto del instituto y finalmente se ajustó eL gasto corriente del mismo en el orden de 4 mil millones de pesos para 2019.

"Se redujeron gastos superfluos, personal que vamos a ir graduando, pero la austeridad no toca compra de medicamentos ni material quirúrgico", abundó.

Detalló que el IMSS gasta al año 437 mil millones de pesos y a esto hay que agregar 377 mil millones de pesos por pensiones.

El jueves pasado, Germán Martínez Cázares presentó el Plan IMSS 2019-2024, con el que se busca brindar un servicio incluyente y que esté a favor de quien más lo necesita.