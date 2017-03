Impugnará Cuauhtémoc Blanco reformas que obstaculizan su candidatura

CUERNAVACA.- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que impugnará ante las instancias correspondientes las reformas constitucionales aprobadas por la LIII Legislatura Local en las que modifican los requisitos para ser candidato a gobernador.



"Es de risa, es increíble que estos diputados se dejen llevar por lo que les pide Gayosso y Graco. Todo el Congreso –salvo el Partido Humanista- está comprado", dijo al ser entrevistado con respecto a la reforma aprobada por los diputados, que incluye la modificación de los años de residencia, de cinco a doce.



“Lo que sí te digo es que sé que el gobernador se está moviendo muy fuerte. El gobernador está moviendo muy fuerte y está tratando de mover todas sus influencias en México, para poder sacarme del cargo”, acotó.



Sobre el presidente del PRD en Morelos, Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador, Cuauhtémoc Blanco dijo: “Para ser gobernador necesitar tener un poquito de humildad que no la tiene él; lamentablemente es lo que pasa y es un chavo que tiene una (característica), que es prepotente, que se siente Dios y lo más importante es la humildad ante todo, la humildad, sabemos de donde venimos, yo vengo de barrio y con el futbol nunca se me ha subido, al contrario, (Rodrigo) tiene que ser más humilde porque esto es una rueda de la fortuna”.



Consultado al respecto de las reformas aprobadas por el Congreso Local, el abogado constitucionalista Ignacio Valdés Barreiro indicó que si bien no está a discusión las facultades que tienen los Congresos Locales para legislar sobre ese tema, “lo que tendría que determinarse es si no es una medida excesiva establecer como mínimo los 12 años de residencia”.



Explicó que el artículo 116 establece que sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.



“En terminos de la jerarquia normativa y el nivel privilegiado que tiene como norma suprema la constitución general de la república, prevé que no será menor a cinco años. Ese es el tope hacia abajo. Esto deja un margen para que las entidades en sus constituciones locales o en sus disposiciones electorales locales puedan manejar más allá de los cinco años”, apuntó Ignacio Valdés.



Sin embargo, señaló que esta disposición “puede ser materia de impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad que promueva el partido político correspondiente del cual conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que tendría la última palabra en este asunto”.



Cipriano Sotelo Salgado, abogado de Cuauhtémoc Blanco, considero “ociosa” la reforma constitucional mencionada. Dijo que es evidente que con esta reforma se pretende dejar fuera de la contienda electoral al actual presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien para poder competir en las elecciones del 2015 presentó una carta de residencia en la que se hacía constar que tenía 10 años viviendo en Cuernavaca.