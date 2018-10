Impugnan coordinación de Mancera del PRD en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- La posición de Miguel Ángel Mancera como coordinador del PRD fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de que no es militante del partido.

Una integrante del partido del sol azteca, Olivia Fernanda Palacios Aguilar, presentó un juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la designación del exjefe de gobierno de la Ciudad de México como líder de la bancada perredista en la Cámara alta.

De acuerdo con el recurso presentado ante la Sala Superior, la militante inconforme reclama la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido, que avaló el nombramiento de Mancera.

Sin embargo, Palacios Aguilar reclamó que Mancera no puede fungir como coordinador de la bancada perredista el Senado, porque no sólo no es militante, sino que ni siquiera fue postulado por el partido del sol azteca e incluso alcanzó un escaño a través de las listas de representación proporcional del PAN.

El recurso fue registrado en el expediente SUP-JDC-480/2018 y fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien elaborará el proyecto de resolución.