Decisión impecable al imponer prisión domiciliaria a Gordillo: Laveaga

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una decisión impecable calificó el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga Rendón, la prisión domiciliaria de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.



Luego de que un juez dictó prisión domiciliaria a la ex lidereza para enfrentar el proceso que se le sigue por lavado de dinero, Laveaga afirmó que independientemente de los sesgos políticos, se ha actuado bajo disposiciones legales, tanto que "la señora sigue procesada, lo preocupante sería que saliera en libertad".



" Cuando la señora se dicte la sentencia sabremos si fue una buena o mala decisión. Por lo pronto el riesgo estaría en si se pudiera escapar, pero entiendo que tendrá un brazalete y una gran cantidad de vigilancia. No se va a acabar el proceso contra Elba Esther", detalló entrevistado al final de la entrega de reconocimientos 100% capacitados del INAI.



En el mismo sentido, Jorge Alberto Rodríguez Calderón, comisionado del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social señaló que la decisión de prisión domiciliaria es un asunto plenamente legal, pues continúa bajo proceso de un juez federal.



"Es un tema de legalidad, porque tiene mas de 80 años y la ley beneficia a cualquier persona de su edad en prision y la ley le faculta, le da la posibilidad de llevar la prisión domiciliaria derivada de su edad y sus enfermedades", destacó.



El juez del Poder Judicial de la Federación es quien decidió, "es un acto de legalidad eminentemente". En cuanto a las versiones del ámbito político sobre la existencia de un acuerdo para tener a Gordillo en su casa de Polanco, el especialista consideró que existen comentarios aventurafos, especulaciones que no tienen sustento.



Tanto Laveaga como Rodriguez Calderón fueron reconocidos por mantener capacitados al personal de las dependencias que lideran, en temas de transparencia y rendición de cuentas por el INAI.