IEEM ordena bajar espectaculares sobre donación de sangre en Edomex

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) acordó aplicar medidas cautelares y ordenó al gobierno mexiquense y al partido local Virtud Ciudadana “bajar” en un plazo de 48 horas sus espectaculares de la campaña de donación de sangre y los que invitan a la ciudadanía a anular el voto, respectivamente.



Mediante oficio, el órgano electoral notificó a la administración de Eruviel Ávila Villegas que los promocionales en rojo y blanco, en los que aparecían las leyendas “los mexiquenses somos chambeadores, solidarios, alegres” y en los que se añadía la frase “hazlocorrecto.com”, deben ser removidos. El plazo vencería este sábado, a ocho días de las elecciones para elegir gobernador del Estado de México, toda vez que fue notificado desde este jueves.



En el caso de los espectaculares de Virtud Ciudadana, partido local que apenas obtuvo su registro, el representante de Morena ante el Consejo General del IEEM, Ricardo Moreno Bastida, dio a conocer la preocupación que había del hecho porque éstos llamaban a acudir a las urnas pero anular el voto ya que este instituto político hizo una evaluación de todos los candidatos en un ejercicio de “campaña sombra” y no encontró quién podía representarlos.



Moreno Bastida se quejó de que el IEEM les de recursos para su financiamiento y paguen espectaculares para que la gente no vote, lo cual es una incongruencia.



En el escrito de la resolución del Consejo General del IEEM se ordena quitar los espectaculares que Virtud mandó colocar en la carretera Toluca-Naucalpan km. 47 en el municipio de Xonacatlán; avenida Tollocan en dirección al centro de la capital, junto a un negocio de carrocerías; avenida Tecnológico junto a la institución bancaria HSBC en el municipio de Metepec; en la calle Fidel Velázquez esquina Tollocan, frente a Surtitienda; en la avenida Adolfo López Mateos, frente al restaurante “Las Tejas”, municipio de Zinacantepec; en la carretera Lechería-Texcoco frente a la tienda Elektra en Acolman; en la calle Morelos y avenida Morelos, en Álamos de San Cristóbal, en Ecatepec y la entrada al fraccionamiento Los Héroes Tecámac, en Tecámac.



Sobre los espectaculares del gobierno estatal no se dio a conocer una cifra específica pero Morena afirmó haber ubicado por lo menos 15 en el Valle de Toluca.