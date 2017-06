IEEM: Falta cómputo estatal para conocer a ganador en Edomex

Pese a que concluyeron los cómputos de las 45 Juntas Distritales en el Estado de México, el Instituto Electoral de la entidad (IEEM) no puede dar como ganador a ninguno de los seis candidatos porque aún falta el cómputo estatal.



Eso significa que deben sumar todas las actas de las Juntas, conteo que se realizará en una semana.



El consejero presidente del órgano electoral, Pedro Zamudio, destacó que “hay que respetar los tiempos. El instituto no reconoce a nadie como ganador porque no ha hecho el cómputo estatal”, es decir, no han concluido los plazos legales para ello.



Al término de la sesión ininterrumpida de cómputo que inició este miércoles, dijo que hay que ser muy claros en este tema porque los trabajos de las Juntas Distritales son sólo una parte del proceso.



La entrega de la constancia del ganador de la elección será hasta que el cómputo sea validado y cuando el INE resuelva el tema de los gastos de campaña, además de las impugnaciones que hagan los partidos al resultado de la votación, que deben hacer en un plazo no mayor a cuatro días, donde pueden inconformarse por el conteo total o casilla.



Insistió que los cómputo distritales son sólo una parte del proceso electoral y falta la suma del estatal que se hará cuando las actas lleguen al IEEM y que no hayan sido impugnadas o las que lo fueron, hayan sido resueltas.



Sobre la sugerencia de auditar el PREP para próximas elecciones, el consejero presidente del órgano electoral indicó que tienen un compromiso de mejora continua.