IEE espera indicaciones de la ASEN para atender caso Layín en Nayarit

TEPIC.- El titular del Instituto Estatal Electoral (IEE) Celso Valderrama Delgado informó que no ha recibido notificación alguna de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, para negarle la candidatura al gobierno del estado -por la vía independiente- a Hilario Ramírez Villanueva, por observaciones a las cuentas públicas con irregularidades por más de 225 millones de pesos del municipio de San Blas, de donde es alcalde con licencia.



"En su momento, y acreditando contundentemente lo que afirma la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, pudiera no ser registrado como candidato, pero no hemos recibido ninguna notificación al respecto para negar el registro (de Hilario Ramírez)", declaró Valderrama Delgado.



El 19 de marzo pasado, mencionó el titular del IEE, Ramírez Villanueva sobrepasó la entrega de más de 16 mil 348 firmas de apoyo para lograr su candidatura independiente y aspirar a la gubernatura del estado; pero omitió dar cifras debido a que están siendo verificadas en el Registro Federal de Electores.



En días pasados, en medios de comunicación circularon los resultados de las auditorías practicadas a las finanzas del municipio de San Blas, entre 2009 y 2015, donde se detectaron observaciones sin solventar por un total más de 225 millones de pesos, en diversos rubros, como obra pública, durante las dos administraciones que encabezó.

Cabe destacar que Hilario Ramírez gobernó por primera vez el lugar, de2008 a 2011 y recientemente, del 2014 al 2017.



Los documentos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, dan a conocer que durante las administraciones de “Layín”, el ayuntamiento no solventó diversas observaciones y determinó, por ejemplo, en el ejercicio fiscal de 2015, en cuanto a gestión financiera, deficiencias en el control interno, inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes muebles e inmuebles; omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal, entre otros.



Además de la falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; pagos improcedentes o en exceso.