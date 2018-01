Hoy pesa más la persona que el partido político: Javier Lozano

En La Nota Dura, el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, dijo que en la actualidad las figuras políticas están por encima de los partidos que representan.



“Yo me muevo conforme a lo que veo, hoy creo que pesa más la persona que el partido político”, dijo. “Para ponerse de acuerdo en las coaliciones y las alianzas unos a otros, se dan una bola de cosas que queda algo muy amorfo”.



De acuerdo con Lozano, este es el motivo principal para apoyar la campaña de Meade y abandonar el PAN, aunque asegura que mantiene los valores que defiende su expartido.



“Me voy del PAN pero no cambio mi forma de pensar, los principios y valores a partir de esa doctrina muy humanista, muy de libertades”, comentó. “El PRI es un partido que cree en las instituciones y en el Estado de derecho, yo soy alguien que cree en las instituciones y en el Estado de derecho”.



El senador señaló sentirse “tranquilo” tras su decisión de abandonar Acción Nacional y aseguró que Meade tiene el perfil idóneo para ocupar la Presidencia.



“Estoy tranquilo, muy en paz conmigo mismo, siento que actué en congruencia con lo que pienso y con lo que creo”, dijo. “Estoy convencido de que José Antonio Meade es el más preparado para la administración pública federal que es lo que hace el ejecutivo”.



Agregó que la contienda será definida al final entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, pero confía en que el exsecretario de Hacienda conseguirá el triunfo electoral.



“Ahorita está arrancando de tres (contendientes) y claramente va adelante López Obrador, pero yo pienso que esto eventualmente va a quedar solamente en dos (AMLO y Meade)”… “Al final el voto útil es el que le va a dar la victoria a Pepe Meade”, concluyó.