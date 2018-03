'¿Honorable?, tal vez Peña se refiere a mí', afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador consideró que, “en una de esas”, el presidente Enrique Peña Nieto se refería a él cuando en la víspera dijo que confiaba que el próximo mandatario será una persona con honradez, honestidad y experiencia.

El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) señaló que lo mejor es que el Ejecutivo no atacó a nadie y que lo que comentó “sólo fue una generalidad”.

Dijo que no se puede decir que el Presidente incumplió su promesa de no intervenir en el proceso electoral, ya que “como no aclaró no se sabe a quién se refiere, porque si habla de corrupción, pues están implicados otros candidatos, entonces quién sabe a qué se refiere”.

Sin embargo, señaló que no puede haber sido que Peña Nieto se haya referido a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya, porque “ellos están acusados de corrupción”.

El candidato morenista también difirió con las declaraciones del presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el sentido de que los gobernadores “pueden echar a perder la elección” si intervienen en el proceso electoral. “Se están portando muy bien y yo espero que sigan actuando de esa manera. Este también es un llamado a todas las autoridades de todos los partidos, que no interfieran, que no utilicen el presupuesto público, que es dinero de todos, para apoyar a candidatos, que se pronuncien como lo ha hecho el presidente Peña, por no intervenir”, recalcó.

De gira por León, Guanajuato, el tabasqueño recordó a sus adversarios que no se va a enganchar en ningún debate ni en ninguna discusión. “Les mando decir a mis adversarios, que no son mis enemigos, que se ahorren todas las provocaciones. No voy a molestarme. Ando muy contento”, enfatizó.

López Obrador se comprometió además a no realizar spots de campaña en los que ataque a los otros candidatos, y dijo que basará su estrategia en las propuestas.

Adelantó que en los tres debates que se darán en la fase de campaña también irá con propuestas, aunque comentó que si acaso sacará una cartulina que diga: “No sean montoneros. Vénganse de cinco en cinco”.

Anunció que mañana a la una de la tarde se registrará como candidato presidencial ante el INE, y que reafirmará su compromiso de “actuar con honradez, de gobernar para todos los mexicanos”.