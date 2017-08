Hijo de Padrés Elías deja penal federal

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 09:36 horas de este miércoles, quedó en libertad Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, luego de permanecer preso nueve meses.



Padrés Dagnino estaba recluído en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos.



Su salida ocurrió luego de que este martes, la Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de las acusaciones que se hicieron en su contra pues, dijo, se privilegió el principio de presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos.



Advirtió que la prisión preventiva oficiosa, figura que prevé la ley para aquellas personas que son acusadas de su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no fue petición de la dependencia.



Explicó que en virtud de que la defensa de Padres Dagnino aportó las pruebas suficientes para demostrar su inocencia, la PGR buscó la forma legal más adecuada para mantener a esta persona en prisión.



Por ello, agregó, el Ministerio Público de la Federación se desistió de la acción legal en contra de Padres Dagnino lo que motivó que la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales ordenara su inmediata libertad.



“La PGR no tiene nada contra quien no tiene culpabilidad, a lo largo del proceso la defensa demostró pruebas que le parecieron a la PGR sólidas y suficientes para demostrar la inocencia de Padrés Dagnino”, dijo.



Asimismo, advirtió que la PGR no tiene interés en alargar juicios y por el contrario está a favor de la justicia “y en este caso se demostró al no empeñarse en seguir en el proceso más tiempo”.