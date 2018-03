Hermano de Hugo Chávez asistirá a evento del PT

El Partido del Trabajo tendrá como ponente invitado al vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez Frías, durante su XXII Seminario Internacional “Los Partidos y Una Nueva Sociedad”.

La embajada de Venezuela en México invitó a una conferencia de prensa mañana 8 de marzo en la que el hermano mayor de Hugo Chávez hablará sobre su visita a nuestro país.

El partido, que va en coalición con Morena por la Presidencia, realiza el seminario de forma anual, en el cual los delegados de diversas organizaciones y partidos políticos progresistas de diferentes partes del mundo realizan planteamientos y debaten sobre la coyuntura mundial.

Este año la reunión será los días 8, 9 y 10 de marzo, de acuerdo con la convocatoria publicada en la página de internet del Partido del Trabajo.

Una de las delegaciones invitadas es la del Partido Comunista de Cuba, la cual ya se encuentra en México, ya que también asiste al Sexto Encuentro Teórico Bilateral entre el Partido del Trabajo y el comunista cubano para profundizar y analizar temas de interés mutuo, como la situación de América Latina y el Caribe, informó Radio Habana Cuba.

El medio cubano destacó que Jorge Arias, vicejefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, precisó que el Seminario del Partido del Trabajo es el segundo evento más importante que reúne a los partidos de izquierda de la región y de otras partes del mundo, después del Encuentro Anual del Foro de Sao Paulo.

Noroña, en Venezuela

En tanto, el aspirante a una candidatura a diputado federal por la alianza Morena-PT-PES, Gerardo Fernández Noroña, realiza una visita a Venezuela, donde participó en la ceremonia de conmemoración del quinto aniversario luctuoso del expresidente Hugo Chávez.

Noroña, quien ha dicho que apoya a Andrés Manuel López Obrador por la Presidencia de la República, de acuerdo con lo que publica en su cuenta de Twitter, arribó al país sudamericano el domingo pasado.

El lunes asistió a la ceremonia a la que asistieron los presidentes Raúl Castro, de Cuba; Evo Morales, de Bolivia, y Daniel Ortega, de Nicaragua.

“Hoy se cumplieron cinco años de la muerte del comandante Hugo Chávez. Estuvimos por la tarde en el cuartel de la Montaña”, escribió el coordinador de organización de Morena, en el distrito 4 Federal de Iztapalapa, a propuesta del Partido del Trabajo.

“No me gustó el evento del quinto aniversario luctuoso del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Excepción de una niña que cantaba hermosísimo, no me gustó”, expresó.