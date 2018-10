Fraude de 2006 fue de dominio público y hay pruebas suficientes: AMLO

CUERNAVACA.- En su gira por Cuernavaca, Morelos, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el fraude de 2006 fue un asunto de dominio público y señaló que existen las pruebas suficientes de lo ocurrido.

“Eso ya es de dominio público, nada más lo voy a mencionar porque me lo están preguntando. Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral, por eso no se abrieron los paquetes electorales y no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos, la mayoría de los mexicanos sabe lo que sucedió (...); pero hay que ir hacia adelante”, explicó López Obrador.

López Obrador advirtió que ya no se permitirá que existan más fraudes como el ocurrido en aquel entonces. Dijo que, quien lo haga, irá a prisión y aseguró que se terminará la compra de votos.

“Vamos a dar paso a la cuarta transformación, pero en esta tenemos enormes responsabilidades de acabar con los fraudes electorales, es un compromiso, se van a acabar los fraudes electorales y se va a convertir en delito grave, nadie va a utilizar dinero del presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos y el que lo haga va a ir a prisión sin derecho a fianza”, sentenció.

Da su respaldo al 'Cuau'

Tras sostener un encuentro con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en donde conoció el proyecto de gobierno, el presidente electo insistió en dar su apoyo total al exfutbolista en su gestión y se comprometió a crear una iniciativa que enviará al Congreso de la Unión para que el 2019 sea conmemorado como el año del general Emiliano Zapata, con motivo de los 100 años de su muerte.

“Vamos a recordar al dirigente más leal de los campesinos, el dirigente social más importante que ha habido en la historia de nuestro país”, destacó.

Por tanto, dijo que todos los documentos oficiales y eventos tendrán la leyenda 2019, año del general Emiliano Zapata.

De igual modo, enfatizó que ya no existen diferencias entre Blanco Bravo y la militancia de Morena, ello a pesar de las dificultades que se presentaron justo antes de que el exseleccionado nacional diera inicio a su mandato.

“Es un gobernador surgido de nuestro movimiento, al que vamos a respaldar y apoyarlo, vamos apoyar a las autoridades locales, a los presidentes municipales de los 33 municipios”, reiteró.

Actuaremos con imparcialidad, promete AMLO en consulta de NAIM

López Obrador aseguró que en la consulta para elegir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será imparcial.

“Yo ya voy a intervenir más en el tema de la consulta. El lunes voy a hablar del tema y voy a hablar cada tres días, ahora tengo más información”, dijo después de la reunión que tuvo con Cuauhtémoc Blanco.

López Obrador fue cuestionado sobre la postura que dieron el miércoles sus funcionarios en contra del aeropuerto y como podría ser un riesgo en materia ecológica y financiera.

Sin embargo, prometió que la consulta del próximo 28 de octubre será imparcial.

“Voy a dar detalles de la consulta, la información, repetir las opciones, las alternativas, que no se deje de informar; por eso lo voy a hacer el lunes próximo y lo voy a hacer de nuevo a mediados de semana y cada tres días de aquí a la consulta voy estar hablando del tema”, comentó.

Integrantes de los pueblos originarios exigieron el miércoles al gobierno federal detener la consulta y cancelar la obra de Texcoco, pero aunque los funcionarios estuvieron de acuerdo de los riesgos, confirmaron que la consulta se hará.