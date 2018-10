Hay nerviosismo entre militares por el cambio: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que existe “nerviosismo” entre militares y entre quienes quieren que “no haya un cambio”.

Antes de abordar su vuelo a Colima, se le preguntó al presidente electo sobre la carta que circula en redes sociales firmado por un militar en retiro y que lo acusa de querer desaparecer a las Fuerzas Armadas.

López Obrador dijo que “a lo mejor la carta es real” pero “hay muchas voladas”.

Agregó que “entiendo que se expresen militares en activo, retirados, porque estamos por decidir quién va a ser el próximo secretario de la Defensa y quién va a ser el próximo secretario de Marina, el general de división y el almirante, por eso hay estas manifestaciones de nerviosismo, no sólo en los militares, hay nerviosismo en los que no quieren que haya un cambio, una transformación, pero la gente votó por una transformación, por un cambio. Les digo que se serenen, que se tranquilicen; vamos a resolver muy bien, con respeto, a las dos instituciones, con respeto a la Defensa y la Marina este asunto”.

Sobre si desaparecerá a las Fuerzas Aramdas, como acusa la carta, mencionada hoy en la columna de Raymundo Riva Palacio, López Obrador comentó que “eso es parte del rumor, la desinformación, eso no funciona. Sólo les contesto porque me lo preguntan y a ustedes les respeto mucho, pero si me pongo a responder todo lo que hay en redes sociales, los medios, las columnas, tendría que estar escribiendo una contracolumna diaria”.