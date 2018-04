El presidente se quedaría sin fuero pero estos funcionarios no, según Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicecoordinador del grupo parlamentario del PT-Morena en la Cámara de Senadores, Luis Humberto Fernández Fuentes, se quejó de que “tiene algunas inconsistencias jurídicas” la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma que elimina el fuero constitucional.

“Nosotros, obviamente, estamos a favor de que se elimine el fuero en los términos que viene de la Cámara de Diputados, pero tiene algunas inconsistencias jurídicas”, dijo.

El vicecoordinador dijo que la reforma no menciona a los síndicos, por lo que serían los únicos funcionarios que se quedarían con fuero si no se corrige. Además, mencionó que contiene también temas de técnica legislativa, por ejemplo, no específica cuál es la mayoría en la Cámara de Diputados a la que hace referencia, ya que hay varios tipos de la misma.

Fernández Fuentes afirmó que buscan que se pase directamente al pleno, para que ahí presenten las reservas con respecto del texto y eso le dé la solidez jurídica que requiere el caso.

“Nosotros sí creemos que debe de salir esta iniciativa a la brevedad, porque sino habría funcionarios con fuero, por lo menos por los próximos seis años, ya que no se podría aplicar de manera retroactiva”, sostuvo.

También dijo que el documento debería ser devuelto a la Cámara de Diputados ya que no pueden continuar con los errores correspondientes a dichos temas porque, aunque son minucias, podrían impedir el funcionamiento jurídico de la reforma y quedaría sin efecto.

El coordinador del PAN, Fernando Herrera, aclaró que los senadores panistas “no hemos pedido nada en particular; las inquietudes, más bien, proceden del PRI; algunas inquietudes que tiene algunos senadores, vamos a escucharlas y ver si lo que plantean es razonable para poder caminar juntos en esas reformas. Si no es así, en la fracción parlamentaria de Acción Nacional votaremos en los términos en que viene la minuta”, insistió.

Luis Sánchez, coordinador del PRD, aclaró también que su partido apoya en sus términos la minuta de los diputados.

“Los coordinadores del PRI, PAN y un servidor acordamos que la minuta del fuero se procesara como está. Vamos a ver si no ha cambiado esta decisión y sostiene el PRI este compromiso”, dijo.