Hasta el momento no hay focos rojos en el proceso electoral: Navarrete Prida 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida afirmó que hasta el momento no se han detectado focos rojos en materia de seguridad rumbo al proceso electoral del próximo primero de julio e informó que la mesa de diálogo a la está convocando a los diversos partidos políticos para analizar el tema y definir acciones, podría instalarse la próxima semana.



Asimismo, destacó que en este año electoral lo que le toca a la secretaría de Gobernación es fortalecer al árbitro electoral, que esté muy fuerte, muy legítimo, muy autónomo.



Entrevistado en las instalaciones de la Segob, al término de una reunión con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, con quien acordó continuar las acciones de coordinación institucional para garantizar una jornada en paz y tranquila, el responsable de la política interior del país, apuntó que tanto la dependencia a su cargo como la autoridad electoral coinciden en el diagnóstico.



“Esa fue una de las partes que platiqué con el presidente del INE y comparte el diagnóstico que tenemos: en este momento no hay focos rojos en esa dirección. Habrá que ver la próxima semana como se desarrolla”.



Dijo que la secretaría de Gobernación como el INE habrán de generar las condiciones para que la ciudadanía pueda salir a votar con libertad y detectando los lugares en riesgo para protegerla.



Navarrete Prida rechazó también que los asesinatos que se han registrado en los últimos meses tengan que ver con política. “Tiene que ver con una serie de descomposiciones, de inercias y de ausencia de coordinación. Donde si no se mantiene la disciplina y la fortaleza en los programas, evidentemente puede haber caídas graves y que se reflejan en inseguridad y en daño en las personas y esto lo tenemos que trabajar y trabajar rápido, por eso digo, no inventar, hay instituciones, hay sistemas que dieron resultados en los últimos años y hay que consolidarlos”.



Sobre la mesa de diálogo con los partidos señaló que ya han aceptado algunos partidos y se espera que en esta semana se terminen las reuniones con cada uno de los dirigentes nacionales para instalar la mesa la próxima semana pero “no para dialogar sobre discursos sino para que puedan plantear preocupaciones específicas, ver qué información tenemos nosotros y que acciones tomamos al respecto”.



En ese sentido dijo que la utilización de escoltas para candidatos o el uso de fuerzas federales en las calles, “tiene que surgir de la mesa de diálogo, de analizarlo y de tener la misma convicción, todos. No quisiera adelantar una posición de gobierno porque a la mejor, por más buena fe que se tenga, se puede mal interpretar”.



Por su parte, el presidente Lorenzo Córdova afirmó que el motivo de la reunión con el secretario fue afianzar la colaboración entre las instancias del gobierno mexicano para que en términos de seguridad, las elecciones del próximo primero de julio lleguen a buen puerto y se desarrollen en condiciones de paz y tranquilidad.



Aclaró que “el INE no es responsable de garantizar la seguridad de los comicios pero que las elecciones salgan bien depende de que exista un contexto de seguridad y de paz pública para que las mismas ocurran”.



Cuestionado sobre el uso de los programas sociales, Córdova Vianello explicó que éstos no se pueden suspender, porque de ello depende el cumplimiento de derechos básicos de muchos mexicanos. “Lo sí se suspenderá al inicio de las campañas, es toda la publicidad oficial, incluyendo la que tiene que ver con los programas sociales. En eso vamos a ser puntuales y vigilantes. Seremos puntillosos, quisquillosos en vigilar el apego puntual a lo que la ley dispone”, advirtió.