Hartazgo de panistas derrumbará la fórmula de Marko Cortés: Madero

Gustavo Madero, quien apoya el proyecto de Manuel Gómez Morín y Mirelle Gómez a la dirigencia nacional del PAN, afirmó que el hartazgo de la militancia panista terminará por derrotar la mancuerna de la continuidad que representan Marko Cortés y Héctor Larios, y logrará el triunfo en el proceso interno del próximo 11 de noviembre.

En entrevista con el Financiero, el expresidente del PAN apuntó que la fórmula de Marko Cortés podrá tener todo el apoyo de los gobernadores y éstos moverán sin duda las estructuras del partido a favor de su proyecto, pero a la hora de la contienda, los militantes votarán por Gómez Morín porque están hartos de los acuerdos cupulares y de la imposición.

“La fuerza y el músculo de los gobernadores tendrá una capacidad de movilización, sin duda, pero no de convencimiento porque la molestia está a flor de piel en el PAN”, dijo.

Madero Muñoz señaló que “esto se va a poner suave, porque lo que yo veo es que vamos por el síndrome de Josefina Vázquez Mota, porque cuando Josefina quería ser candidata a la presidencia de la República y por el otro lado estaba Ernesto Cordero, el dirigente del Comité Directivo del PAN en la Ciudad de México le dijo que él iba a llevar a todos los militantes a votar y sí los llevó, pero no votaron por Cordero, votaron por Josefina. Eso es lo que yo veo que va a pasar ahora, porque la militancia está muy enojada, muy molesta por las formas y por los modos en que se han venido haciendo las cosas”.

Comentó que incluso en la dirigencia y en los adversarios hay mucho temor porque la candidatura de Gómez Morín está subiendo. Incluso “ellos (los dirigentes), le habían autorizado a la Conecen (Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional) una prórroga para conseguir las firmas, pero les dio tanto miedo que ni la prórroga concedieron”, apuntó.

Insistió que “la molestia del panismo de a pie es una molestia actual, real, fuerte que llevaría, al momento de la elección, a votar por una expresión contraria de la que los gobernadores están impulsando. Esa es nuestra estrategia, esa es nuestra apuesta y creemos que se puede lograr porque es la salvación para el PAN, para recuperar su proyecto, su viabilidad y su congruencia”.

En tanto, Fernando Canales Clariond, exgobernador de Nuevo León, señaló que “la corriente que encabeza Marko Cortés ha envilecido la actividad política del PAN”.

Apuntó que en el momento crucial que vive Acción Nacional sólo hay dos caminos: “o cambiamos, retomando los principios fundacionales, o termina la vida institucional proactiva del PAN en el país”.

A unas horas de que arranque la campaña interna entre los dos candidatos que fueron avalados esta tarde por la Conesen, el también exsecretario de Estado en el gobierno de Vicente Fox, dijo que el proyecto de Marko Cortés no es la opción porque “es continuar por el descenso en el nivel de ética, de moral ciudadana y de congruencia doctrinaria con los principios fundacionales del PAN”.

Respecto a la unidad partidista, comentó que ésta no está en juego pues los verdaderos panistas se van a unificar y, los que no lo son, 'seguramente se van a ir del partido'.

“Yo no veo ninguna dificultad en el auténtico panista, de reunificarnos en torno a un presidente como Manuel Gómez Morín. Aquel que pretende seguir en el PAN para llegar al poder y desde el poder beneficiarse a sí mismo o a su grupo de amigos no tiene nada que hacer en el PAN, no es un verdadero panista, por eso no avisoro que haya problemas en la reunificación de los verdaderos panistas. Podrán tener una credencial del PAN pero los que no lo son, esos no se van a reunificar nunca, seguramente se van a salir del partido al ver que no satisface su ambición personal”, finalizó.