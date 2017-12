Haré equipo con Mancera para lograr juntos el cambio del país: Anaya

Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición “Por México al Frente". afirmó hará equipo con el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para lograr, juntos, la transformación que el país demanda.



En el marco de sus actividades de precampaña dese Amealco de Bonfil, Querétaro, Anaya Cortés aseveró que tiene una extraordinaria relación con Mancera Espinosa, con quien se reunió hace apenas un par de días y aprovechó para enviarle un saludo muy afectuoso.



El exdirigente nacional del PAN delineó los ejes de su propuesta de campaña y aclaró que será una campaña en donde tendrá el acompañamiento de representes de las tres fuerzas políticas (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) y visitará todos los estados del país independientemente de los partidos que los gobiernen.



“Vamos a hacer una campaña con la gente, escuchando a los ciudadanos, una campaña austera, usando las tecnologías de la información, las redes sociales, una campaña muy alegre y llena de propuestas audaces, inteligentes, que puedan lograr la transformación del país”, señaló.



En conferencia de prensa tras dar a conocer los pormenores del arranque de su campaña, Anaya habló también de la ley de Seguridad Interior y se pronunció a favor de escuchar a la sociedad civil y los organismos internacionales,



“Yo he venido haciendo un llamado a en los últimos días a que se escuche con seriedad lo que ha señalado el alto comisionado de Naciones Unidas. No es frecuente que un personaje de tal jerarquía de la ONU se pronuncie respecto de un proyecto de ley. Mi llamado es a que se escuchen sus planteamientos, el de las organizaciones de la sociedad civil y se garantice un pleno y absoluto respeto a los derechos humanos en nuestro país”, dijo.



Insistió que su propuesta será un cambio profundo ante la situación de inseguridad, corrupción y pobreza en el país pues dijo que ya hay quienes quieren más de lo mismo y son los que votarán por el candidato del PRI, José Antonio Meade, y los que quieren regresar al pasado con propuestas viejas e irrealizables como las del Andrés Manuel López Obrador.



Nosotros, dijo, decidimos unir fuerzas PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, intelectuales, académicos, organizaciones de la sociedad civil para formar el frente. Esta iniciativa potente que nos va a permitir no solamente ganar las elecciones presidenciales el 1 de julio, sino lograr mayoría en el Congreso, tener una mayoría estable que nos permita ser el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país.



Sostuvo que quiere ser el próximo presidente de la República para escribir una historia de prosperidad en el país y e insistió que “continuidad o cambio, será la pregunta central de este proceso electoral.



En su natal Querétaro, visitó también los municipios de San Juan del Río y Ezequiel Montes y por la tarde estuvo en Ahuacatlán de Guadalupe-Pinal de Amoles y Jalpan.