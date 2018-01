Hallan 8 cuerpos en fosa clandestina en Chilpancingo

CHILPANCINGO.- Este lunes concluyeron las labores de campo que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron en fosas clandestinas ubicadas entre las colonias PRD y PPS de Chilpancingo, de donde se recuperaron restos óseos que preliminarmente corresponderían a 8 personas, según informó el vocero Roberto Álvarez Heredia.



El hallazgo de las fosas fue desde el viernes pasado, cuando peritos y agentes de la Policía Ministerial solo pudieron rescatar restos óseos de una persona; el sábado, domingo y este lunes continuaron las labores con lo que se logró extraer más restos humanos, al parecer de unas 7 u 8 personas.



La certeza de la cantidad de cuerpos a los que pertenecen los restos derivará de los estudios que se practiquen, entre ellos de antropología, genética, criminalística y química forense.



El funcionario estatal explicó que este lunes concluyeron esas labores, lográndose el rescate de cuerpos en avanzado estado de descomposición y restos óseos que corresponderían a 8 personas.



Álvarez Heredia señaló que elementos de las fuerzas de seguridad que inspeccionaron los alrededores ubicaron una casa deshabitada de madera en donde fueron localizadas unas esposas y un machete que fueron levantados como indicios.



Por estos hechos se integró una Carpeta de Investigación por el delito de homicidio doloso contra quien resulte responsable, concluyó el vocero.



En tanto, en el área los expertos ubicaron ropa de mujer, de hombre, botas, colchones viejos, y una pala a un costado de la primera fosa.



Antes, al medio día, el gobernador Hector Astudillo reconoció que no se tenía conocimiento de la cantidad de cuerpos que habían sido rescatados.



En tanto, colectivos de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo lamentaron que las autoridades hayan decidido dar por terminada la búsqueda de restos, porque aseguran que madres, esposas, hijos de personas desaparecidas esperan por lo menos poder encontrar los restos de sus familiares, pues consideraron que es mucho más doloroso no saber el destino de sus seres queridos.



Por lo anterior pidieron al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez no sea tan insensible y continúen los peritos y agentes del ministerio público con las tareas de búsqueda y rescate en las fosas clandestinas encontradas en Chilpancingo.