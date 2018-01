Hacienda no politiza caso Chihuahua: González Anaya

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró que “nosotros no politizamos el tema de Chihuahua; hemos actuado siempre acatando la ley”, sostuvo.



Luego de acudir a la Cámara de Diputados una reunión privada con la plenaria del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (PANAL), el funcionario federal argumentó que “hay otros estados que no han recibido esos recursos y no tenemos ese problema”.



Por eso dijo que “vamos a seguir trabajando de manera constructiva con todas las entidades”.