Habrá transición del país sólo sí el PRI pierde el Edomex

​Tanto Fernando Rivera Calderón como Denise Dresser coincidieron en que las elecciones del Estado de México deberían ser de transición hacia otro partido político distinto al PRI.



“Si no pasa esa transición por el Estado de México, no va a ser real en todo el país”, dijo Fernando Rivera Calderón, “el Estado de México es la Estrella de la Muerte es el Ojo de Mordor, la fuente de la eterna corrupción”.



Dresser consideró que se trata de un escándalo y un intento desesperado el que acudan secretarios de gobierno a hacer campaña junto con Alfredo del Mazo y, por lo que parece una elección de Estado, Delfina Gómez debería ganar.



“Dado el miedo que tienen están mandando a todos los secretarios de estado a violar la equidad electoral y todo aquello que nos costó tanto trabajo conseguir vía las reformas electorales de los años noventas y un INE silencioso, callado”, dijo la politóloga.



Aunque la campaña de Morena en el Edomex tampoco se salvó de la crítica, pues la aparición de Andrés Manuel López Obrador muestra a una candidata débil.



“Lo curioso es que ha habido una elección de Estado y una elección de un personaje enfrentándose al Estado porque ¿qué ocurriría con la candidatura de Delfina Gómez si López Obrador no existiera?, ella tampoco existiría”, agregó Dresser.



El conflicto al interior de los partidos y las alianzas entre sectores opositores como el PAN y el PRD apuntan a una crisis de representatividad política.



“Las ruinas de los partidos van a hacer que después del 5 de junio el INE ya va a ser el INAH por todo lo que va a quedar en ruinas”, dijo Rivera Calderón.



López Obrador es un personaje que busca las alianzas cuando él las dirige, en sus términos, con sus momentos, con sus personas y al resto de las coaliciones tiende a descalificarlas, consideró Denise Dresser.



“Tener un presidente con la mecha corta, lo estamos viendo al norte de la frontera lo que trae consigo”, comentó Dresser, “es una cuestión de temperamento y de quien es un estadista, López Obrador sigue siendo López Obrador”.







​Trump y la ignorancia política



Los resbalones políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también fueron analizados por Javier Risco y sus invitados en La Nota Dura.



“Todos los que crean que Trump se va a ir pronto y fácilmente están profundamente equivocados porque todas estas crisis no significan absolutamente nada si no consigues a 25 congresistas republicanos dispuestos a votar para el impeachment (proceso de destitución)”, dijo Denise Dresser.



Fernando Rivera Calderón agregó que Trump no sólo tiene problemas políticos internos, malos manejos con el exterior, sino que también los tiene con Melania Trump.



“Lo que no ha podido cubrir es la crisis amorosa y emocional que tiene con Melania y hablábamos que nunca una negada de tomarle la mano a alguien se podía tomar en un acto político y en un acto rebelde”, mencionó Rivera Calderón.