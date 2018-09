Habrá solución a crisis económica en universidades: Moctezuma

ZACATECAS.- Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por el presidente electo como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que es tiempo de buscar una solución definitiva a la crisis económica que enfrentan las universidades públicas.

Añadió que a pesar del convenio firmado entre las instituciones de educación superior y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es necesario encontrar dicha solución.

Al concluir el Foro Consulta Estatal y Acuerdo Nacional sobre la Educación, celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aseguró que este tema “lleva arrastrándose desde hace muchos años” y siempre de resuelve a corto plazo. “Se sale de la crisis para entrar en la misma dinámica al siguiente año”, enfatizó.

Detalló que el acuerdo con la SHCP implica que el gobierno federal hace aportaciones a las universidades y éstas tienen que demostrar disciplina financiera y evitar caer en déficit.

Previamente, al enviar un mensaje a los participantes en el Foro, Moctezuma Barragán reiteró que la Reforma Educativa se cancelará ya que no se alcanzó a través del diálogo; “esto nos lleva a la convicción de que nunca mas debe haber una reforma a la educación sin la participación de los maestros”.

“No es posible que un sistema educativo no recoja, no atienda y no escuche la sabiduría de quien lleva décadas en el aula enseñando y de quien ha aprendido la pedagogía necesaria para hacerlo”, expuso.

Finalmente, dijo que se fortalecerán las Normales de Maestros en todo el país, “que es la base de la educación de todo el sistema y la formación continua de todos los maestros y la participación social en la educación”.