Habrá más inestabilidad política por cambios de partido: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, auguró que todavía se verán muchos cambios de personajes políticos entre los partidos, pues mientras no se cierren las listas, habrá inestabilidad política.



Cuestionado sobre la renuncia de Gabriela Cuevas al PAN para, dijo que “así van a estar estos reacomodos y no se tendrá estabilidad hasta en tanto queden cerradas estas listas y se tenga conformadas cuáles van a ser las alineaciones, porque todavía vendrán después la parte de los resentimientos y de los enojos”.



Mancera Espinosa consideró que ante las salidas de un partido a otro, se viene un momento muy interesante a quienes les ofrecieron candidaturas y que no las van a obtener,.



Por otra parte, lamentó que a excepción de la coalición Por México al Frente, no escucha que los otros partidos políticos hablen del gobierno de coalición más allá de lo que ha planteado el Frente.



“Hay una reforma de gobierno de coalición y no se ha llevado al plano concreto de ley secundaria, hay cuatro iniciativas de gobierno de coalición: “Eso sería un verdadero avance, gane quien gane, si no se tiene miedo de verdad de una alternancia y estamos esperando que participen todas las fuerzas políticas… Eso sería un gran avance”, comentó.