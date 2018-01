Habrá leche gratis en más de 200 municipios de Oaxaca

La paraestatal Liconsa anunció que a partir de este año, los 203 municipios más pobres de Oaxaca, donde radican localidades indígenas enclavadas en la Sierra Sur y Costa de la entidad, recibirán leche gratis.



El director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva informó que en el mes de diciembre, en la Ciudad de México se aprobó un listado de 400 municipios que van a recibir leche Liconsa a un peso el litro, de esos 400 municipios, 203 están en Oaxaca.



“Pero da la casualidad que el gobernador Alejandro Murat me dijo: yo pongo ese peso y por lo tanto no va a costar ni un centavo la leche a los municipios de Oaxaca, por lo tanto 203 municipios amanecieron con la noticia de que la leche es gratis”, especificó a través de un comunicado.



Durante actos masivos de entrega de tarjetas y afiliación al Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República en dicho estado, en los municipios de Pluma Hidalgo y Candelaria Loxicha, Ramírez Puga dijo que luego del convenio firmado con el gobernador del estado, Oaxaca es el único estado donde no se paga ni un solo peso por la leche en los municipios con mayor pobreza.



En Pluma Hidalgo, Ramírez Puga Leyva destacó los beneficios que proporciona el tomar leche fortificada Liconsa, principalmente en menores de cinco años de edad.



Detalló que con esta estrategia “A peso el litro”, se beneficia a 400 municipios de 16 entidades del país, considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como los de menor índice de desarrollo humano, y celebró que 203 municipios oaxaqueños estén recibiendo este programa, porque en esas demarcaciones hay muchos niños que padecen desnutrición y anemia.